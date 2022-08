De maiô ousado, Sheron Menezzes exibe sua boa forma na Grécia

De férias na Grécia, Sheron Menezzes capricha na pose ao curtir o dia na piscina com maiô estiloso

CARAS Digital Publicado em 21/08/2022, às 16h30

A atriz Sheron Menezzes deixou os fãs animados ao mostrar novas fotos de suas férias na Grécia com o marido, Saulo Camelo. Neste domingo, 21, ela apareceu só de maiô preto estiloso ao curtir a piscina do hotel.

Sheron exibiu toda a sua beleza ao posar com o look ousado e deixou à mostra sua cinturinha fina e as pernas torneadas. “Sigo apaixonada”, disse ela na legenda.

Juntos há 10 anos e pais de Benjamin, de 4 anos, se casaram em abril deste ano em Saquarema, no Rio de Janeiro. A primeira lua de mel do casal foi em Búzios, na região dos lagos.

Sheron Menezzes mostra momento lindo ao lado da irmã

Recentemente, Sheron Menezzes decidiu exibir um momento especial que viveu ao lado da irmã, Sol Menezzes, enquanto elas admiravam um lindo pôr do sol. A atriz publicou um registro onde ela e sua irmã aparecem de costas em meio à natureza, vendo uma linda paisagem no horizonte, com um céu todo alaranjado: "Sou louca por esses momentos... PS: Não tá parecendo uma cena do filme Nosso Lar?".

