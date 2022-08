Sheron Menezzes admira pôr do sol na companhia da irmã e se derrete: ''Sou louca por esses momentos...''

Sheron Menezzes dividiu com seus seguidores um momento especial que viveu ao lado da irmã, enquanto elas admiravam um lindo pôr do sol

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 19h58

Nesta quinta-feira, 4, Sheron Menezzes (38) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento especial que viveu ao lado da irmã, Sol Menezzes, enquanto elas admiravam um lindo pôr do sol.

A atriz publicou um registro onde ela e sua irmã aparecem de costas em meio a natureza, vendo uma linda paisagem no horizonte, com um céu todo alaranjado, enquanto usavam looks brancos estilosos.

Na legenda, a artista escreveu: "Sou louca por esses momentos..." e seguiu comparando o momento com uma cena de filme: "PS: Não tá parecendo uma cena do filme Nosso Lar?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Amo vocês!", disse um. "Parece mesmo", escreveu outro, concordando que a foto parece uma cena de filme. Já outros fãs deixaram apenas emojis de carinhas apaixonadas, mostrando o amor que sente pelas irmãs.

Confira a foto de Sheron Menezzes admirando um lindo por do sol ao lado da irmã:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

No Jalapão, Sheron Menezzes surge de costas nuas em registro

Recentemente, Shreron Menezzes embarcou para uma viagem especial para o Jalapão e publicou uma foto onde dando um mergulho ao ar livre, onde aparece de costas, apenas com metade do corpo na água.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!