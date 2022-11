De maiô, Luana Piovani empina o bumbum e exibe corpaço em foto sensual: ''Eu linda''

Aos 46 anos, atriz Luana Piovani impressiona ao mostrar curvas perfeitas de maiô estampado e deixa mensagem de amor-próprio na web

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 10h03

A atriz Luana Piovani (46) chamou atenção nas redes sociais com uma nova foto exibindo suas curvas perfeitas e colecionou elogios dos fãs!

Na manhã do feriado desta quarta-feira, 02, a famosa publicou uma clique poderoso em que aparece usando um maiô cavadíssimo e deixou os seguidores babando.

Esbanjando sensualidade, a artista, que atualmente mora em Portugal, colocou o corpão pra jogo na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, e ainda mandou um recado mostrando sua autoestima e amor-próprio.

"Publicar eu linda de biquíni que vocês não sabem se portar", disparou Luana Piovani ao legendar a postagem, citando ainda um poema de Manoel de Barros: "'Quem anda no trilho é trem de ferro, sou água que corre entre as pedras. Liberdade caça jeito'".

"A junção das palavras beleza + inteligência", "Maravilhosa, musa blaster", "Ô mulher linda, inteligente e forte", "Mulher porreta", "Que mulher", babaram os seguidores nos comentários.

Confira a foto sensual de Luana Piovani:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Luana Piovani se irrita com Pedro Scooby e manda recado

Recentemente, a atriz Luana Piovani ficou indignada com Pedro Scooby (34), após o surfista ignorar às suas ligações. Nos Stories no Instagram, Luana mandou um recado direto para lembrar Scooby de suas responsabilidades com Dom (10), o filho mais velho do ex-casal. “Vou deixar esse recado aqui porque você não quis me atender, você está bravinho porque esqueceu das suas responsabilidades”, começou ela no vídeo. “Tem que dar o remédio da anemia do Dom todo dia, tá? Porque não adianta trazer do Brasil e deixar em casa. E tem que levá-lo tomar vacina, porque ele está sem aula essa semana”, continuou.

Vale lembrar que Luana Piovani e Pedro Scooby estão separados desde 2016 e são pais de Dom, e dos gêmeos Bem e Liz de sete anos. O surfista, inclusive, está à espera de uma filha, que se chamará Aurora, com a atual esposa, Cintia Dicker.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!