De maiô cavado, Bárbara Borges empina corpão no limite: "Gata"

Poderosa! Campeã de ‘A Fazenda’, Bárbara Borges rouba a cena com pose ousada na beira da piscina

Campeã de ‘A Fazenda’, a atriz Bárbara Borges (44) roubou a cena em suas redes sociais nesta sexta-feira, 28. Acontece que a loira publicou um clique fazendo uma pose ousada para desejar um bom dia aos seguidores. Na piscina, a ex-peoa empinou o corpão ao máximo e mostrou tudo com um maiô cavado.

Milionária após vencer o reality, Bárbara surgiu chiquérrima na cobertura de um prédio com uma roupa de banho preta, repleta de recortes reveladores. Na borda da piscina, a ex-paquita da Xuxa dá uma empinada e deixa parte do bumbum em evidência. A loira também esbanjou beleza ao apostar em um óculos escuros para o registro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babi Borges 🌻 (@barbaraborgesoficial)

"Bom dia pessoal, e aí sextou? Passando aqui pra desejar um início de final de semana lindo pra vocês!”, legendou a namorada de Iran Malfitano (41) no clique tirado pelo fotógrafo Igor Helal. Nos comentários, os fãs se derreteram com o show de beleza de Babi: “Gata demais”, disse uma admiradora. “Meu amor todinho”, outro seguidor admirou. "Maravilhosa", opinou um terceiro.

Bárbara Borges abre o jogo sobre paixão por Iran Malfitano:

Não foi paixão à primeira vista! A atriz Bárbara Borges fez algumas revelações polêmicas sobre seu relacionamento com Iran Malfitano, durante uma entrevista com Danilo Gentili no programa 'The Noite' do SBT. Acontece que a loira revelou que demorou para aceitar que estava apaixonada pelo namorado.

“A gente se encontrava e não tinha aquela coisa de olhar, o universo conspirou para nos colocar nós dois na Fazenda… Demorei a entender que estava apaixonada. Acho que, na verdade, demorei a aceitar”, disse ela. Bárbara ainda confessou que entrar no reality não era um grande sonho, mas ela precisava alavancar sua carreira e no meio tempo, encontrou o amor.