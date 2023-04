Bárbara Borges abre o jogo sobre paixão por Iran Malfitano: “Demorei a aceitar”

Bárbara Borges confessa que a paixão por Iran Malfitano não foi à primeira vista durante entrevista no ‘The Noite’

A atriz Bárbara Borges (44) fez algumas revelações polêmicas sobre seu relacionamento com Iran Malfitano (41). Durante uma entrevista com Danilo Gentili no programa 'The Noite' do SBT, que vai ao ar nesta terça-feira, 25, a vencedora da última edição do reality ‘A Fazenda’ abriu detalhes da relação e ainda revelou alguns traumas em sua carreira.

Bárbara confessou que entrar no reality não era um sonho, mas precisava alavancar sua carreira e no meio tempo, encontrou o amor. “A gente se encontrava e não tinha aquela coisa de olhar, o universo conspirou para colocar nós dois na Fazenda… Demorei a entender que estava apaixonada. Acho que, na verdade, demorei a aceitar”, disse ela.

A atriz também aproveitou para fazer algumas revelações sobre o começo do namoro fora do reality: “Já estavam rolando conversinhas. Estava doida para encontrar com o Iran. A gente ficou a noite inteira no sofá de mãos dadas, se abraçando, bem adolescente. Aí o Shay falou ‘por que vocês não dão um beijo logo?”, contou.

Ainda durante a entrevista, Bárbara relembrou alguns momentos marcantes de sua carreira, inclusive, abriu o coração sobre posar nua para uma revista masculina: “Para mim, o que pegou mesmo, foi uma sensação de que você tem um preço. Você é contratada para fazer um trabalho, como atriz, só que chega lá a pessoa quer te comprar, acha que pode passar uma noite”, a loira desabafou.

Bárbara Borges está firme em relacionamento com Iran Malfitano

Bárbara Borges e Iran Malfitano fizeram questão de provar que seguem firmes e fortes no relacionamento com uma publicação apaixonada nas redes sociais. Usando trajes de banho, o casal posou com o rosto coladinho enquanto relaxavam em uma rede. Na legenda, a loira garantiu: "E por aqui tudo vai bem”, ela escreveu se derretendo pelo amado.