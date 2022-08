De macacão transparente, Claudia Raia choca com corpaço flexível

Atriz Claudia Raia impressionou ao compartilhar foto dançando com look transparente

A atriz Claudia Raia (55) mostrou seu lado dançarina na rede social neste domingo, 31, ao compartilhar uma foto se alongando de forma deslumbrante.

Usando um macacão preto colado e com transparência, a famosa provou mais uma vez que é dona de curvas esculturais. Além disso, a musa deu um show de elasticidade ao aparecer com as pernas para cima e o corpo projetado para baixo.

"Prontíssima para começar a semana. Dança, amor de uma vida inteira", escreveu Claudia Raia na legenda dos registros arrasadores.

Ao aparecer plena fazendo as poses, os internautas não deixaram de enchê-la de muitos elogios. "A oitava maravilha do mundo", disseram os fãs. "A bailarina mais linda", disseram outros.

Ainda nas últimas semanas, Claudia Raia impressionou ao mostrar seu corpaço musculoso em ação na academia. Em um vídeo fazendo musculação, a artista apareceu pegando pesado nos exercícios e chamou a atenção com suas curvas desenhadas.

Claudia Raia aumenta a família e apresenta novos membros

Recentemente, Claudia Raia encantou ao apresentar os novos membro de sua família em fotos na rede social. A publicação deixou os internautas babando com tanta fofura. Isso porque, nos cliques a famosa mostrou que adotou novos cachorrinhos para cuidar.

"Loren e Lupita, as novas integrantes que adotamos pra nossa da família", contou a mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (19) ao mostrar as pets fofíssimas.

