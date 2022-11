De macacão colado, Simaria ostenta corpaço e bumbum desenhado rouba a cena: ''Gata''

Cantora Simaria revelou curvas turbinadas em look justíssimo ao corpo e arrancou elogios

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 13h44 - Atualizado às 14h40

A cantora Simaria Mendes (40) surgiu arrasadora com um look preto arrasador! Nesta quinta-feira, 10, a famosa compartilhou fotos usando uma produção para participar de um podcast e chamou a atenção ao deixar seu corpaço evidente na peça.

Fazendo poses com óculos escuros, a irmã de Simone Mendes (38) roubou a cena com o macacão bem colado ao corpo, revelando suas curvas desenhadas.

"Um #tbt da véia empoderada para o @podcats! Perdeu? Clica no link nos stories e assista, foi maraaa", contou ela sobre a conversa que participou.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a artista de muitos elogios ao verem ela toda estilosa. "Gata", definiram os fãs. "Icônica", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Simaria ostentou seu decote turbinado em um look branco bem apertado. De cropped e saia, a famosa deu um show de estilo com atitude e sensualidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

Simaria usa look transparente e deixa parte íntima evidente quase revelando demais

Nas últimas semanas, Simaria causou ao compartilhar uma foto usando um vestido transparente. Sem nada por baixo, ela quase mostrou demais e arrancou suspiros em sua rede social.

Com os seios à mostra, a artista fez a temperatura subir ao se mostrar no clique com a roupa ousada. Inclusive, ela colocou um foguinho no stories para os internautas reagirem ao verem a foto cheia de atitude.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!