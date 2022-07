De look nude recortado, Jade Picon chama atenção ao posar com pet: ''Duas gatinhas''

Influenciadora digital Jade Picon arranca elogios e esbanja estilo ao surgir com macacão nude decotado ao lado de sua gatinha de estimação

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 08h28

A influenciadora digital Jade Picon (20) roubou a cena nas redes sociais na noite de segunda-feira, 04!

Em seu feed no Instagram, a ex-BBB compartilhou uma série de fotos tiradas pelas lentes do fotógrafo Matheus Yashi, em que aparece com sua gatinha de estimação, Pretinha.

Nas imagens, a musa surgiu deitada na grama com a pet, usando um look todo recortado. Apostando no carão, a irmã de Leo Picon esbanjou estilo com macacão bem decotado, que evidenciou suas curvas e brincou sobre as duas juntas.

"Duas gatinhas e uma câmera analógica", escreveu Jade na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. "Perfeição", "Linda", "Sério, essa beleza é surreal", "Me falta elogios para essa mulher", "Jade me faz duvidar da minha sexualidade", "Como uma deusa", destacaram os admiradores.

Jade Picon celebra papel em novela da Globo

Jade Picon está nos preparativos para sua estreia nas novelas da TV Globo! Escalada para a nova novela das nove da emissora, Travessia, da autora Glória Perez (73), prevista para o segundo semestre de 2022, ela interpretará uma jovem chamada Chiara na trama. Recentemente, Jade não escondeu a felicidade com o papel: "Cara, vocês têm noção que eu vou estar na próxima novela das 21h??? Toda vez que eu estou no Rio de Janeiro, eu fico pensando nisso… É surreal. Não poderia estar mais grata e feliz", escreveu a gata. "Vocês vão me ver na televisão todos os dias de novo hehe", disse ainda.

Confira as fotos de Jade Picon com os cachorrinhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)