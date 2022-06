Jade Picon celebra papel em nova novela da Globo: ''Não poderia estar mais grata''

Influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon comenta sobre sua estreia como atriz na nova novela das nove da TV Globo, 'Travessia'

A influenciadora digital Jade Picon (20) está radiante nos preparativos para sua estreia nas novelas da TV Globo!

A ex-BBB está escalada para a nova novela das nove da emissora, Travessia, da autora Glória Perez (73). Na trama, prevista para o segundo semestre de 2022, ela interpretará uma jovem chamada Chiara.

Em sua conta no Twitter, na manhã desta quarta-feira, 29, ao voltar para o Rio de Janeiro, ela não escondeu a felicidade com o papel.

"Cara, vocês têm noção que eu vou estar na próxima novela das 21h??? Toda vez que eu estou no Rio de Janeiro, eu fico pensando nisso… É surreal. Não poderia estar mais grata e feliz", escreveu a gata.

"Vocês vão me ver na televisão todos os dias de novo hehe", disse ainda.

Recentemente, o diretor de Travessia, Mauro Mendonça Filho, elogiou Jade. "Talento, seriedade e dedicação. Sua receita para conseguir foi infalível. E tá arrebentando nos ensaios. Feliz de ter você por perto, coração. E caso alguém duvide da sinceridade do vídeo, essa vozinha que aparece no início é minha mesmo e foi na hora H do convite", destacou ele.

O elenco conta com grandes nomes como Rodrigo Lombardi, Lucy Alves, Chay Suede, Drica Moraes, Marcos Caruso, Alexandre Nero, Rômulo Estrela e Alessandra Negrini.

Giovanna Antonelli sai em defesa de Jade Picon

A atriz Giovanna Antonelli (46) que também vai estar em Travessia, decidiu defender a ex-BBB após críticas pela escalação para a novela. Em conversa com o TV Fama, a atriz relembrou o início de sua trajetória na TV ao falar sobre a irmã de Leo Picon (26). “A Jade é uma menina linda, talentosa e muito jovem. E, assim como eu, ela começou de algum lugar. Está começando de algum lugar”, pontuou. “Mas, eu acho que a gente tem que ter oportunidade na vida de começar e cada um vai descobrindo e encontrando a sua. Desejo muita sorte pra ela. Ela é muito querida e que seja um sucesso”, disse ainda.

