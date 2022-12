De look branco colado, Zilu Camargo coloca corpaço turbinado para jogo: ''Sempre linda''

Aos 64 anos, Zilu Camargo deu show de beleza e a boa forma ao apostar em look branco justo

Em clima de Natal, a empresária Zilu Camargo (64) compartilhou uma foto nesta quinta-feira, 01, ao lado de uma árvore luxuosa em uma mansão nos EUA.

No registro publicado pela mãe de Wanessa Camargo (39), ela apareceu deslumbrante vestindo um look justinho todo em branco. As peças coladas então deixaram em evidência as curvas esculturais da famosa, que aproveitou o clique para fazer uma reflexão.

"Que todas as boas intenções que pairam, utopicamente, sobre Dezembro tornem-se um dia, de fato, realidade! Que todas as luzes que brilham frenéticas nessa época do ano sejam luzes no fim do túnel e sirvam como direção a quem de guia necessitar", começou dizendo.

"Que os ventos que predizem a chegada de mais um ano sejam os bons ventos perfumados da primavera e que, nesse período, desabrochem junto às flores os nossos melhores sentimentos! Bem-vindo dezembro, vem manso, toca teus sinos em sintonia com o pulsar dos corações enfastiados, faz dessa melodia um acalento a quem pouco ou nada crê na vida, renova a esperança em quem espera um dia ‘o milagre’ acontecer. Seja esse milagre! DEZEMBRE-SE", falou ela.

Ao aparecer plena no registro especial, a ex-mulher de Zezé Di Camargo (60) logo foi coberta de elogios. "Sempre linda", admiraram os fãs. "Uma mulher madura é tudo", admiraram outros postura da famosa. "Simplesmente maravilhosa", escreveram terceiros.

Ainda nas últimas semanas, Zilu Camargo fez a temperatura subir em sua rede social ao aparecer deitada em seu quarto vestindo apenas um biquíni fininho.

Zilu Camargo choca ao mostrar como ficou sua casa nos EUA após furacão

Morando em Orlando, nos EUA, há mais de dois anos, Zilu Camargo passou por um susto nos últimos meses por lá. Isso porque, a casa da empresária está localizada em um lugar por onde houve uma forte tempestade por conta de furacão Ian.

Em sua rede social, a famosa mostrou em vídeos como ficou sua residência após a passagem do fenômeno natural e impressionou com as imagens.

"Gente do céu, que sujeira! Olha como destrói tudo, destrói as árvores", foi registrando ela a piscina suja e a parte da frente de seu lar com muitas árvores caídas

