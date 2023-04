De fio-dental, Virginia Fonseca mostra bumbum gigante após tratamento: ''Choque''

Após intervenção estética, Virginia Fonseca mostra bumbum enorme e choca com tamanho

A influenciadora Virginia Fonseca (24) revelou nesta terça-feira, 18, como ficou seu bumbum após um tratamento estético. Depois de receber a intervenção nos glúteos, a esposa do cantor Zé Felipe (24) se gravou no espelho da clínica e impressionou com o resultado.

De calcinha fio-dental, a famosa exibiu o resultado e chamou a atenção com o volume. Ostentando, seu bumbum empinado, Virginia se mostrou perplexa com a novidade.

"Eu to em choque", escreveu ela ao esbanjar seu corpaço no vídeo, provando que o procedimento está dando efeito e deixando a região torneada.

Mais cedo, a influenciadora tirou uma selfie de sua barriga e também chocou com a aparência do abdômen. Bem seco e definido, o tanquinho da artista se destacou com a definição.

Veja as fotos do bumbum de Virginia Fonseca:

Virginia Fonseca usa presente polêmico de Poliana Rocha e web reage: "Inimiga da moda"

A influenciadora digital Virginia Fonseca aprovou o presente de aniversário inusitado que ganhou da sogra, a jornalista Poliana Rocha (46), mãe de Zé Felipe. Em seu Instagram, a loira surgiu usando a bota que causou polêmica nas redes sociais e os seguidores não perdoaram, opinando sobre o item inusitado nos comentários.

Virginia alcançou a marca surpreendente de 43 milhões de seguidores em seu Instagram e posou com um look ousado, incluindo a bota da grife Miu Miu, que custa cerca de R$12 mil. Além do item inusitado, que mistura o cano alto da peça com o design de um chinelo, a influenciadora também usou uma bermuda para celebrar a grande conquista.

Na legenda, Virginia fez uma declaração repleta de gratidão para agradecer o carinho dos seguidores: “Não poderia deixar de vir aqui agradecer, meu coração está CHEIO de gratidão, sinto que estou na minha melhor fase e vocês fazem parte disso!!! Agradeço a Deus todos os dias por tudo e todos”, a loira iniciou o textão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Mas os seguidores não pareciam tão animados em vibrar com a conquista da loira, já que a bota acabou roubando a cena do registro. Nos comentários, eles opinaram: “Ela usando a bota pro pessoal parar de falar que ela não gostou”, disse uma. “A bermuda e a bota não tem quem defenda!!!!!! Usou pra nunca mais”, opinou outra. “Inimiga da moda”, disse mais uma.