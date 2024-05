Cíntia Dicker se chateia com doações e revela decisão: 'Não vamos'

Arrecadando e organizando doações, esposa de Pedro Scooby, Cíntia Dicker, se chateia com estado de peças enviadas por algumas pessoas; veja

A esposa de Pedro Scooby, a modelo Cíntia Dicker, está participando ativamente das arrecadações de doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e nesta quinta-feira, 16, ela se mostrou chateada com uma situação: o estado de alguns itens que enviaram.

Organizando roupas, sapatos e outros acessórios para enviar para seus conterrâneos, a gaúcha fez um desabafo ao ver as doações impróprias. A mulher do surfista então impressionou ao mostrar um travesseiro mofado, chinelos sujos e roupas de criança em más condições.

"Deixa eu falar pra vocês uma coisa: a gente tá aqui separando tudo, pessoal, vocês gostariam de receber essas coisas pros filhos de vocês? Sujo, manchado, calcinha e sutiã usado, não vamos levar, tá? Então pensa com carinho, que vocês têm que dar o que gostariam de receber, o que vocês colocariam no filho de vocês, tá?", alertou a ruiva.

Assim como ela, a influenciadora Kéfera ficou revoltada com as doações precárias que enviaram para as vítimas. A youtuber chocou ao exibir não apenas a situação dos sapatos, mas também ao exibir cuecas rasgadas.

É bom lembrar que o esposo de Cíntia Dicker, o surfista Pedro Scooby, participou ativamente de resgates no Rio Grande do Sul com seus colegas de profissão. Nos últimos dias, ao voltar para casa, ele atualizou seu estado de saúde e revelou que dois integrantes da equipe ficaram doentes.

