De férias no Caribe, Dani Calabresa esbanja beleza em cliques de biquíni: "Gata"

23/10/2022

Dani Calabresa(40) está curtindo suas férias na ilha de Aruba, no Caribe, ao lado do noivo, Richard Neuman, e usou as redes sociais para compartilhar alguns registros da viagem.

Nos cliques publicados no feed do Instaram, a humorista aparece esbanjando beleza e seu corpo impecável ao surgir de biquíni usando um biquíni sem alças em meio ao cenário paradisíaco. Ela ainda aparece nas imagens com o cabelo solto e de óculos escuros.

"Essas são as minhas praias preferidas: Mar turquesa sem onda, parece uma piscina infinita", escreveu a loira na legenda da publicação.

Os cliques chamou a atenção dos admiradores de Calabresa, que encheram a postagem de elogios. "Tão linda", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Gata demais", comentou uma internauta. "Que mulher linda", afirmou uma fã.

Dani está hospedada em um resort de luxo, com diárias de até R$ 5 mil, e no Instagram tem compartilhado seus passeios turísticos com seus seguidores.

