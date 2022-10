Dani Calabresa viaja para o Caribe e se hospeda em resort com diárias de até R$ 5 mil

A humorista Dani Calabresa (40) escolheu a ilha de Aruba, no Caribe, para curtir alguns dias de relax. Ela está hospedada em um resort de luxo e tem compartilhado com os três milhões de seguidores, seus passeios turísticos.

Nas imagens, é possível ver Dani com dois diferentes modelos de biquíni, um azul e outro pink, dentro das águas cristalinas da região, usando óculos de sol.

Em 2020, a artista já havia visitado o local na companhia de Richard Neuman (41), seu atual noivo, onde passaram a virada do ano juntinhos. Os dois assumiram o namoro em janeiro do mesmo ano.

“A cor do mar é tão linda que nem precisa de legenda”, escreveu Dani Calabresa na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios a atriz. “A cara da riqueza”, definiu um internauta. “Uma sereia enfeitando o mar”, comparou outro. “Maravilhosa que nem esse infinito”, disse outro fazendo relação a beleza da modelo e horizonte.

Dessa vez, ela se hospedou em um hotel resort que tem diárias de até R$ 5 mil nas acomodações mais caras.

"Mar turquesa, sol o ano inteiro, povo super atencioso e alto astral. Esse lugar é paradisíaco e apaixonante", escreveu ela em uma publicação no Instagram.

Destino popular entre os famosos

O local foi o mesmo escolhido pelo casal Marcella Rica e Vitória Strada. Elas tiraram dias de férias românticas lá no fim do ano passado. Os seguidores, claro, comentaram na rede social: "As maravilhosas no lugar perfeito!!!", escreveu uma seguidora; "Lindas", elogiou outra; "As mais lindas", disse outra.