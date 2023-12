De férias, Eliana exibe seu corpão escultural em fotos com look mínimo

Com modelito fininho e ousado, a apresentadora Eliana eleva a temperatura das redes sociais ao mostrar sua boa forma e a barriga reta

A apresentadora Eliana arrancou suspiros dos seus seguidores ao mostrar sua beleza deslumbrante nas redes sociais. De férias para as festas de final de ano, a estrela aproveitou o tempo livre para renovar o bronzeado e caprichou nas poses para mostrar o seu look ousado.

A beldade surgiu apenas de biquíni fininho com estampa de zebra e saída de praia combinando. Para completar o visual, ela aderiu aos óculos escuros e caprichou nas poses na hora das fotos.

Eliana deixou à mostra sua barriga reta, as pernas torneadas e seu bronzeado impecável. “Entrando no clima das férias…”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Que gata!”, afirmou um seguidor. “Maravilhosa demais”, declarou outro. “Linda!”, escreveu mais um. Veja as fotos abaixo:

Eliana fala sobre o envelhecimento

A apresentadora Eliana surpreendeu ao comentar sobre sua íntima em uma nova entrevista. Aos 50 anos, ela refletiu sobre como é o sexo na maturidade e como se vê na vida a dois durante o seu casamento de oito anos com o diretor Adriano Ricco.

"O avançar da idade me trouxe mudanças na forma com que lido com a sexualidade. Atualmente, me sinto mais bem resolvida comigo mesma, meu corpo e minha autoconfiança. Acho que o sexo só melhora quando todos esses elementos estão alinhados. As preliminares ficam mais interessantes, a qualidade vence a quantidade e cada pequeno detalhe faz a diferença. As coisas ganham mais cor, sabe? Isso tem muito a ver com o avanço das pautas feministas, eu diria", disse ela ao Jornal Extra.

E completou: "Hoje temos acesso a discussões e debates superlegais, que nos empoderam, e que não eram tão comuns lá nos meus 20 e poucos anos. Hoje, com a sabedoria dos 50, consigo exercitar mais minha autoestima. A vida e o sexo só melhoram a partir daí. Lá no programa ‘Eliana’, por exemplo, um dos nossos quadros mais longevos é o ‘Beleza renovada’, exatamente pela potência que enxergo em mulheres amando a si mesmas".

Além disso, ela avaliou como é envelhecer. "Presente! Eu até costumo comentar sobre isso com a minha mãe. Que alegria deve ser ela poder assistir às filhas dela crescerem e prosperarem… E agora ela tem também os netos em volta. Como mãe, diria que esse é um dos meus sonhos, sabe?", declarou.