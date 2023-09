De férias da TV, Mariana Ximenes exibe corpão sarado na praia

Mariana Ximenes exibe fotos de dia na praia durante suas férias da TV após a novela 'Amor Perfeito'

A atriz Mariana Ximenes agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar como andam suas férias da TV. Ela está longe das telinhas desde o fim da novela Amor Perfeito, da Globo, na qual interpretou a vilã Gilda, e aproveita o tempo livre para renovar o bronzeado.

Em um álbum de fotos nas redes sociais, a estrela apareceu só de biquíni enquanto se divertia ao ar livre. Ela posou na areia da praia enquanto fazia caras e bocas ao lado do ator Luis Miranda.

"Fugidinha para curtir o mar… E os migos!!! Que delícia encontrar meu amado Luis Miranda", disse ela na legenda.

View this post on Instagram A post shared by Mariana Ximenes (@marianaximenes)

Mariana Ximenes fala sobre o final de Amor Perfeito

Na última semana da novela Amor Perfeito, a atriz Mariana Ximenes falou sobre o final de Gilda e Gaspar (Thiago Lacerda), que morreram juntos."Esses malandros tinham que acabar juntos não é verdade?!?! Dá-lhe Gilda & Gaspar! E aí, o que acharam do desfecho dessa dupla ardilosa? Me despeço da personagem com muita alegria, pois ela me proporcionou uma enorme satisfação pessoal e profissional. Preciso agradecer imensamente aos autores, ao elenco & a toda equipe. Também agradeço aos meus amigos, familiares, a minha orientadora @katiaachcar que me deram muito suporte", disse ela.

E completou: "Foi uma jornada árdua, sim! Mas, também, deliciosa. Uma verdadeira aventura de encontros maravilhosos, muitos aprendizados e inúmeras sensações & emoções - Me sinto plenamente realizada por pertencer a um projeto tão especial como esse, que possui um olhar muito cuidadoso para as questões de racismo, machismo, tramas sensíveis com personagens fortes e com muita representatividade! Agradeço também ao público, que embarcou comigo nessa jornada e acompanhou as peripécias da Gilda do início ao fim. Hoje sinto que o dever está cumprido! Sou só felicidade & gratidão! Muito obrigada!!!".