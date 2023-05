De Diego Hypólito a Eliezer, veja antes e depois de famosos que fizeram harmonização facial

Famosos como Diego Hypólito, Eliezer e Gabi Martins passaram pelo procedimento e transformaram o rosto

De uns anos para cá, a harmonização facial se tornou um procedimento estético bastante comum entre os famosos que pretendem deixar o maxilar mais quadrado, as bochechas mais profundas e até mesmo o queixo mais proeminente. Confira a seguir as mudanças que famosos como Diego Hypólito, Eliezer, Gabi Martins e outras celebridades fizeram no rosto.

O ex-atleta olímpico Diego Hypólito mostrou o resultado de sua harmonização há algumas semanas. Além disso, o esportista já fez diversos procedimentos estéticos ao longo dos anos, como micropigmentação nas sobrancelhas, transplante capilar e até mesmo preenchimento nos lábios. Ele mostrou a comparação aos seguidores em seu Instagram.

A influenciadora digital e humorista Gkay também passou pelo procedimento estético. Além da harmonização facial, ela fez preenchimento nos lábios, remodelação no queixo e também fez um procedimento conhecido como fox eyes. Em fevereiro deste ano, após receber muitas críticas, a celebridade resolveu retirar os procedimentos para "harmonizar da forma correta".

Antes de ingressar da 22ª edição do Big Brother Brasil, Eliezer já havia passado pela harmonização facial. Ele gostou do resultado e também fez outras alterações, como preenchimento no nariz e em outras áreas do rosto. Atualmente, o marido de Viih Tube recebe muitas críticas pelas mudanças que passou após o fim do programa.

Leia também:Após procedimentos estéticos, Diego Hypolito surpreende com antes e depois

Outra ex-participante da 22ª edição do programa que também passou pela harmonização facial foi Eslovênia. Vivendo um relacionamento com Lucas Bissoli desde o programa, ela mostrou o resultado, bastante sutil, em suas redes sociais. Além da harmonização, ela também fez um preenchimento nas olheiras com ácido hialurônico.

A cantora sertaneja Gabi Martins foi outra celebridade que se tornou alvo de críticas após a realização do procedimento estético. Na época, a artista também mudou a cor dos cabelos, que antes eram loiros, e chocou os fãs com a mudança no visual. A também ex-BBB resolveu retirar os procedimentos e, em dezembro do ano passado, afirmou estar satisfeita com o visual mais natural.

CONFIRA FOTOS DE FAMOSOS QUE, ASSIM COMO DIEGO HYPÓLITO, FIZERAM HARMONIZAÇÃO FACIAL:

Gabi Martins

Eliezer

Gkay

Eslovênia