De costas, Luciana Gimenez choca com bumbum turbinado e costas desenhadas

Apresentadora Luciana Gimenez compartilhou foto de biquíni de costas e chocou com corpaço escultural

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 09h27

A apresentadora Luciana Gimenez (52) deu um show de boa forma na rede social ao compartilhar uma foto de sua viagem por Curaçao. Neste domingo, 16, ela publicou o clique curtindo o dia ensolarado e chamou a atenção com suas curvas.

No registro, a famosa apareceu de costas e impressionou ao ostentar seu bumbum empinado. Usando um biquíni fio-dental preto, ela esbanjou seu corpaço torneado. As costas saradas se destacaram no clique.

Com os cabelos ao natural, Luciana Gimenez surgiu segurando seus cachos no local paradisíaco e se destacou com tanta beleza.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora da RedeTV! arrancou elogios ao publicar em seu feed fotos na beira do mar. De biquíni vermelho, ela exibiu sua barriga negativa no local e recebeu vários comentários.

Luciana Gimenez manda recado especial para o ex-marido e pai de seu filho

Diferente da grande maioria, Luciana Gimenez se dá bem muito bem com os seus exs companheiros. Prova disso, foi a declaração que ela fez nos últimos meses para o pai de seu filho caçula, Lorenzo Gabriel, o seu ex-marido Marcelo de Carvalho.

"Feliz aniversário, Gordoooo! Papai do Lolô", desejou a apresentadora para o apresentador e dono da RedeTV!, com quem ficou casada até 2018.

Atualmente, a musa está comprometida com o empresário Renato Breia, com quem assumiu o relacionamento no final do ano passado ao compartilhar fotos viajando com ele. Desde então, ela sempre compartilhar cliques encantadores de momentos com o amado pelo mundo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!