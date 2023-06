De cavado, Giovanna Lancellotti ostenta corpaço em viagem ao Amazonas: ''Poderosa''

Estrelando filmes da 'Netflix', atriz Giovanna Lancellotti esbanja beleza natural ao abrir álbum de fotos em Parintins, no Amazonas

A atriz Giovanna Lancellotti, namorada do empresário Gabriel David, usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 29, para abrir um álbum de fotos de sua viagem ao Amazonas!

Em sua conta no Instagram, a famosa surgiu esbanjando sua beleza natural ao posar usando um biquíni em tom de roxo cavado e calça com os longos fios soltos. Em Parintins, ela ainda mostrou as lindas paisagens do local, como o pôr do sol, o céu e a lua no fim de tarde.

"Sem filtro, porque Deus é perfeito demais. Grata pela oportunidade de estar no estado do Amazonas novamente! Me encanto mais a cada vez que volto aqui", escreveu Lancellotti na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à artista. "Que fotão", "Sexy sem ser vulgar", "Chocada com o tamanho do seu cabelo", "Muito gata", "Essa é poderosa", "Meu Deus, que lindaaa", "Cada dia mais linda", disseram.

Vale destacar que Giovanna Lancellotti está em duas produções da Netflix, nos filmes Ricos de Amor 2, ao lado de Danilo Mesquita, e O Lado Bom de Ser Traída, em que sua personagem descobre a infidelidade do companheiro, vivido por Leandro Lima, intérprete de Marino na novela das nove Terra e Paixão, às vésperas do casamento.

Confira as fotos de Giovanna Lancellotti:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

De vestido midi, Giovanna Lancellotti esbanja beleza em première

A atriz Giovanna Lancellotti marcou presença na première do filme Ruby Marinho - Monstro Adolescente, no qual é dubladora, na noite de terça-feira, 27. Em suas redes sociais, ela compartilhou registros do lançamento que aconteceu no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa, que faz parte do elenco dos filmes de comédia romântica da Netflix, Ricos de Amor, e é namorada do empresário Gabriel David, surgiu esbanjando elegância com um vestido midi e tomara que caia estampado.