De calça aberta, Luciana Gimenez exibe corpaço só de roupa íntima: ''Um avião''

Redação Publicado em 16/09/2022, às 07h10

A apresentadora Luciana Gimenez (52) chamou a atenção com novas fotos arrasadoras em sua rede social. Nesta quinta-feira, 15, a famosa apareceu exibindo suas curvas vestindo apenas roupa íntima e roubou a cena.

Nos registros descontraídos, a apresentadora da RedeTV! apareceu sorridente fazendo várias poses com uma câmera nas mãos. O grande destaque ficou para suas curvas torneadas, que ficaram à mostra ao abrir a calça jeans e ficar somente de calcinha e sutiã.

"THURSDAY IS THE NEW FRIDAY", escreveu a famosa sobre a quinta-feira ser a nova sexta-feira ao surgir curtindo o momento.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a musa de elogios. "Um avião", disse um fã. "Luciana, não resta menor dúvida que você é linda!", falou uma seguidora.

Ainda recentemente, Luciana Gimenez causou com outros cliques divertidos ousados. Nos registros, ela apareceu comendo pipoca em uma das salas de seu apartamento milionário usando apenas calcinha e moletom. Apesar de estar frio, a famosa deixou suas pernas torneadas à mostra com uma meia.

No último final de semana, a artista marcou presença em um casamento ao lado de seu namorado gato, o empresário Renato Breia. Bem-arrumado, o casal encantou os internautas com os cliques do momento especial.

Luciana Gimenez manda recado especial para o ex-marido e pai de seu filho

Diferente da grande maioria, Luciana Gimenez se dá bem muito bem com os seus exs companheiros. Prova disso, foi a declaração que ela fez nos últimos meses para o pai de seu filho caçula, Lorenzo Gabriel, o seu ex-marido Marcelo de Carvalho.

"Feliz aniversário, Gordoooo! Papai do Lolô", desejou a famosa para o apresentador e dono da RedeTV!, com quem ficou casada até 2018.

Atualmente, a musa está comprometida com o empresário Renato Breia, com quem assumiu o relacionamento no final do ano passado ao compartilhar fotos viajando com ele. Desde então, ela sempre compartilhar cliques encantadores de momentos com o amado pelo mundo.

