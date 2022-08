De moletom e calcinha, Luciana Gimenez faz fotos divertidas em casa

Apresentadora Luciana Gimenez fez fotos curtindo momento em casa com look ousado e arrancou elogios

Redação Publicado em 20/08/2022, às 14h14

A apresentadora Luciana Gimenez (52) chamou a atenção com fotos divertidas nesta sexta-feira, 19. Comendo pipoca em uma das salas de seu apartamento luxuoso em São Paulo, a famosa roubou a cena com um look de ficar em casa ousado.

Usando apenas uma calcinha topo cueca, um moletom e meias, Luciana Gimenez apareceu plena curtindo o momento de folga.

"Que frio é esse SP? Hoje é dia de pijama, pipoca e filminho embaixo dos cobertores. E você aí, como sextou?", disse a artista na legenda.

Nos comentários, os internautas admiraram a beleza da apresentadora da RedeTV!. "Gata", disse Ana Hickmann (41). "Que linda", exclamaram os fãs.

Ainda nos últimos dias, Luciana Gimenez esbanjou beleza e estilo durante uma viagem com o filho para os EUA. Antes de embarcar, a famosa encantou ao fazer cliques na garagem de casa com o herdeiro mais novo.

Luciana Gimenez manda recado especial para o ex-marido e pai de seu filho

Diferente da grande maioria, Luciana Gimenez se dá bem muito bem com os seus exs. Prova disso, foi a declaração que ela fez nos últimos dias para o pai Lorenzo Gabriel, o seu ex-marido Marcelo de Carvalho.

"Feliz aniversário, Gordoooo! Papai do Lolô", desejou a apresentadora para o apresentador e dono da RedeTV!, com quem ficou casada até 2018.

Atualmente, a musa está comprometida com o empresário Renato Breia (34), com quem assumiu o relacionamento no final do ano passado ao compartilhar fotos viajando com ele. Desde então, ela sempre compartilhar cliques encantadores de momentos com o amado pelo mundo.

