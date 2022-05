De body fio dental, Naiara Azevedo exibe curvas exuberantes ao surgir de costas

Cantora Naiara Azevedo compartilhou fotos ousadas de clipe de 'Triscou Já Foi' e fez a tempetura subir

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 13h23

A cantora Naiara Azevedo (32) surpreendeu com novos cliques em sua rede social.

Nesta quinta-feira, 5, a ex-BBB deu um spoiler de seu próximo clipe e fez a temperatura subir ao surgir com um look ousadíssimo no registro.

De meia arrastão e body fio dental, Naiara Azevedo ostentou seu corpaço com ousadia. "Sequência de fotos dessa cena poderosa do clipe da “Triscou Já Foi”! Não assistiu ainda? Corre lá no meu Facebook, assista com exclusividade e deixa um comentário dizendo o que achou! Vou ficar de olho hein", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas não deixaram de admirar a sertaneja. "Maravilhosa", elogiaram os fãs. "Uau", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Naiara Azevedo roubou a cena em um reencontro com ex-BBBs ao apostar em um look micro.

Veja as fotos ousadas de Naiara Azevedo: