De body cavado, Claudia Ohana surge arrasadora em clima de Copa: ''Bem básica''

Aos 59 anos, Claudia Ohana montou look ousado para torcer para o Brasil e chamou a atenção com corpaço escultural

A atriz Claudia Ohana (59) surpreendeu ao mostrar o look escolhido para torcer para o Brasil nesta sexta-feira, 09. Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos usando a roupa nada discreta e deu o que falar.

Nos registros publicados pela artista, ela posou sorridente segurando uma bola e chamou a atenção ao vestir um body azul brilhante bem cavado.

Para equilibrar a combinação, Claudia Ohana finalizou o look com uma jaqueta prata. "Gente! Estou bem básica para torcer pelo Brasil. É que a animação está aumentando. Vocês me entendem né? Pra cima deles Brasil", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo se mostraram admirados com a produção da famosa. "Agora o hexa vem", disseram os fãs. "Que poder", exclamaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Claudia Ohana parou tudo ao se mostrar de frente e de costas em cliques arrasadores de biquíni na piscina.

De shortinhos e top, Claudia Ohana faz coreografia de 'Envolver' de Anitta e surpreende

A atriz Claudia Ohana entrou na onda e também fez a coreografia de Envolver de Anitta (28) recentemente e compartilhou um vídeo realizando a dança, impressionando com sua habilidade em rebolar o quadril.

De shortinhos e top, Claudia Ohana esbanjou boa forma e gingado. "Entrando na onda da musa das musas @anitta para dar aquele recado! Bora galera jovem tirar o título pra poder votar!", disse ela na legenda.

