De body branco, Sheila Mello exibe tatuagem 'secreta' em local ousado: ''Maravilhosa''

Em ensaio, Sheila Mello exibe tatuagem em local escondido e chama a atenção; veja o desenho

A ex-dançarina do É o Tchan Sheila Mello chamou a atenção ao compartilhar uma foto de um ensaio, em que apareceu de body branco e deixou sua tatuagem "secreta" à mostra. Nesta quinta-feira, 28, a famosa resgatou o registro e arrancou elogios.

Fazendo pose e vestindo apenas a peça branca, a loira fez uma reflexão sobre ser mulher, enquanto esbanjou suas curvas saradas e revelou sua famosa tatuagem de flor de forma na região da coxa.

"Eu amo ser mulher e todos os recurso que temos. Amo ser a mulher que se perfuma, se maquia e não venham me falar que é para ser bibelô de algum homem. Essa sensação de passar horas na frente do espelho me maquiando é uma das mais antigas e gostosa memória. Da penteadeira da minha mãe, das memórias da minha avó. E isso se tornou parte da minha vida do modo que me reconheço", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, a famosa logo recebeu vários elogios. "Muito diva", admiraram os fãs. "Maravilhosa", definiram a artista. "Tão incrível", falaram outros.

Recentemente, Sheila Mello homenageou os 30 anos do É o Tchan. "Comemorar os 30 anos do grupo é celebrar todas as vezes que nossos corações bateram na mesma sintonia, os momentos bons e difíceis que compartilhamos, mantendo essas memórias como um tesouro precioso. Obrigada pessoal que mesmo depois de todo esse tempo, ainda tem tanto amor para compartilhar com a gente. Com amor, Loira do Tchan", despediu-se por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello (@sheilamello)

Sheila Mello revela decepção após casamento com Fernando Scherer

A dançarina Sheila Mello fez uma revelação sobre uma fase de sua vida. Recentemente, a famosa compartilhou um trecho de uma live falando sobre ter ficado brava com ela mesma após ter se separado do pai de sua filha, o ex-atleta Fernando Scherer.

A loira e o nadador se conheceram em 2009 durante a participação que realizaram em A Fazenda 2. No ano seguinte, eles se casaram e se separaram após oito anos de união, em 2018. Eles são pais de Brenda Scherer, de 10 anos.