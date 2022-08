De biquíni, Yasmin Brunet exibe barriga sarada em selfie no espelho

Modelo e influencer Yasmin Brunet arranca elogios dos fãs ao surgir de biquíni de oncinha em foto em frente ao espelho

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 08h06

A modelo Yasmin Brunet (34) chamou atenção dos seguidores nas redes sociais ao exibir sua beleza natural, mais uma vez!

No domingo, 14, a influenciadora digital compartilhou uma selfie em que aparece de biquíni em frente ao espelho. Na imagem, publicada em seu feed no Instagram, a gata posou fazendo carão usando um look com estampa de oncinha.

Com os longos cabelos soltos, a filha de Luiza Brunet ostentou seu corpaço escultural e o shape impecável, e recebeu chuva de elogios dos fãs na web. "Quero nadar nas suas águas. Nas ondas dos seus cabelos", escreveu Yasmin na legenda da publicação, citando trecho da música Sereia, de Roberto Carlos.

Nos comentários do post, os admiradores não pouparam elogios à gata. "Linda desse jeito. Se tiver concurso Musa do Hexa, eu voto em você. Tamanha beleza e simpatia", "Musaaa", "Maravilhosa", "Sereia", "Cada dia mais linda", "Que mulher".

Yasmin Brunet surge de biquíni em selfie no espelho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet expõe ataque que recebeu na web

Recentemente, Yasmin Brunet expôs um comentário maldoso que recebeu na internet. A influenciadora digital compartilhou um ataque de uma internauta, que disse que ela deveria ser agredida, assim como sua mãe, Luiza Brunet, foi em 2016, por um namorado em hotel em Nova York, nos Estados Unidos. "Torço que você sofra agressão como a sua mãe sofreu depois que viu a notícia que você ficou com...", escreveu a seguidora. Yasmin usou uma tarja para esconder o nome do famoso com quem teria ficado.

"Para vocês terem uma noção do tipo de coisa que recebo principalmente de mulheres", escreveu ela, que disse ainda que recebe ataques com frequência. "Para galera que me julga sem saber de nada, queria muito vocês um dia na minha vida aguentando de tudo, comentários, matérias, fofocas, hate, julgamentos o mais longe da verdade possível", disparou ainda.

