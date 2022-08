Yasmin Brunet expõe ataques que recebe na web: ''Torço que sofra agressão''

Modelo Yasmin Brunet faz desabafo ao mostrar ofensa que sofreu nas redes sociais apó suposta ficada com famoso

A modelo Yasmin Brunet (34) usou as redes sociais para mostrar um comentário maldoso que recebeu na segunda-feira, 08.

Nos Stories de seu Instagram, a influenciadora digital compartilhou um ataque de uma internauta, que disse que ela deveria ser agredida, assim como sua mãe, Luiza Brunet, foi em 2016, por um namorado em hotel em Nova York, nos Estados Unidos.

"Torço que você sofra agressão como a sua mãe sofreu depois que viu a notícia que você ficou com...", escreveu a seguidora. Yasmin usou uma tarja para esconder o nome do famoso com quem teria ficado.

Na publicação, a loira aproveitou para fazer um desabafo e afirmou que a maioria das mensagens ofensivas que recebe são de mulheres. "Para vocês terem uma noção do tipo de coisa que recebo principalmente de mulheres", escreveu ela, que disse ainda que recebe ataques com frequência na internet.

"Para galera que me julga sem saber de nada, queria muito vocês um dia na minha vida aguentando de tudo, comentários, matérias, fofocas, hate, julgamentos o mais longe da verdade possível", disparou Yasmin.

Solteira desde o fim do casamento com Gabriel Medina (28), Yasmin Brunet falou sobre sua vida amorosa. A influencer disse que está aberta para viver um novo romance, mas que ninguém "chega" nela quando vai a eventos e baladas. "Eu querendo viver um romance, mas ninguém chega em mim quando eu saio… galera pode chegar", declarou Yasmin, que recentemente também se mostrou decepcionada com algumas amizades.

