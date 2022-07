De biquíni transparente e cavado, Graciele Lacerda surge arrasadora

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ostentou corpaço em biquíni diferente e parou tudo

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 07h11

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (41), roubou a cena na rede social ao compartilhar novas fotos de roipa de banho nesta quinta-feira, 21.

Pleníssima, a musa fitness apareceu com uma taça de champanhe na mão enquanto exibia seu corpaço escultural em um biquíni cheio de estilo. Sem alça e cavado, o modelo deixou em evidência as curvas saradas da influenciadora.

"Me despedindo desse lugar lindo e me preparando com energia renovada para cuidar do nosso bazar beneficente. Semana que vem tem muito trabalho. Graças a Deus", contou ela sobre estar aproveitando a fazenda antes de iniciar seus afazeres.

Nos comentários, os internautas ficaram admirados com a beleza da noiva do cantor sertanejo. "Linda", falaram vários. "Mulherão gente", disseram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda arrasa nos looks

Nos últimos dias, Graciele Lacerda arrancou mais suspiros ao aparecer de biquíni de oncinha em um vídeo se mostrando em vários ângulos.

Recentemente, a musa fitness surpreendeu ao montar um look com uma peça de roupa de Zezé Di Camargo. Acostumada a acompanhar o amado nos shows, a jornalista sentiu frio usando apenas seu vestido e resolveu pegar uma jaqueta do companheiro.