De biquíni, Ticiane Pinheiro exibe corpão sarado durante as férias

Ticiane Pinheiro aproveita dias de descanso com a família na praia e mostra foto de biquíni

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 11h56

A apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou o seu período de férias para renovar o bronzeado na praia. Nesta quinta-feira, 30, ela mostrou fotos de seus dias de descanso no Ceará e sua beleza roubou a cena.

Na foto, a musa apareceu só de biquíni, saída de praia combinando e chapéu ao curtir o dia na praia. Ela ainda deixou à mostra sua barriguinha sarada e as curvas impecáveis ao posar sorridente. “Bom dia, Ceará”, disse na legenda.

Nos comentários, a estrela recebeu vários elogios. “Maravilhosa, perfeita!”, disse um fã. “Gatíssima”, comentou outro. “Linda demais”, contou mais um.

Recentemente, Ticiane Pinheiro falou sobre sua relação com a beleza. "Cuidar da beleza vem de mãe para filha. Minha mãe sempre se cuidou bastante e aprendi com ela a ter vaidade. Passo isso para as minhas filhas também. A Manu tem só dois aninhos, mas passo oleozinho no cabelo dela, a Rafa quer provar todas as minhas coisas... Gosto de ter essa troca com as minhas filhas. O espelho que eu tive na minha mãe, elas têm em mim. Elas perguntam e querem batom e maquiagem que estou usando", declarou à Quem.

Foto de Ticiane Pinheiro de biquíni: