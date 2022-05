De biquíni, Nicole Bahls ostenta a barriga reta em nova foto

Nicole Bahls deixa à mostra suas curvas impecáveis ao posar com biquíni estiloso

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 16h09

A modelo Nicole Bahls arrancou suspiros dos fãs nesta segunda-feira, 23, ao compartilhar uma nova foto só de biquíni nas redes sociais. Desta vez, ela posou com um modelito tomara que caia e fininho.

O look deixou à mostra as curvas deslumbrantes da morena e também a sua barriguinha sarada. “Perfeita”, disse a musa fitness Gracyanne Barbosa. “Linda”, escreveu Adriana Bombom nos comentários da foto da amiga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicole Bahls (@nicolebahls)

Separação de Nicole Bahls

Há pouco tempo, Nicole Bahls relembrou o fim do casamento com Marcelo Bimbi durante uma participação no programa Pé na Bota, do canal Splash.

“Meu casamento já não estava mais feliz. Era feliz, mas estava um casamento mais de amizade, de companheirismo. Não estava mais acontecendo. Posso dizer que ele foi o amor da minha vida. A gente não tem como forçar a pessoa a te amar. Se aconteceu isso, é porque ele não estava feliz”, disse ela.

O casamento de Nicole e Marcelo aconteceu em 2018 e eles se separaram em julho de 2021.