De biquíni neon, Negra Li exibe seu corpão de vários ângulos

Negra Li recebe elogios ao mostrar seu corpo sarado em imagens de frente e de costas ao usar um biquíni fininho

A cantora Negra Li agitou as redes sociais nesta terça-feira, 31, ao mostrar a sua beleza natural. A beldade gravou um vídeo dentro do quarto para ostentar sua boa forma enquanto usava apenas biquíni.

Nas imagens, a estrela surgiu com um modelito amarelo neon enquanto posava na frente da câmera para mostrar o seu corpo e seu novo visual de vários ângulos diferentes. Ela deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas impecáveis ao aparecer de frente e de costas.

Nos comentários, os fãs elogiaram a artista. “Total de zero defeitos”, disse um seguidor. “Você é uma deusa maravilhosa”, afirmou outro. “Gata demais”, comentou mais um.

Negra Li foi inspiração para a novela Vai na Fé

A cantora Negra Li canta a música tema da novela Vai na Fé, da Globo, e também foi inspiração para a história da protagonista Sol (Sheron Menezzes). Ela é cantora de rap e também é evangélica, algo semelhante com a personagem da história. “Como se eu tivesse uma homenagem ainda em vida e jovem. Ver o meu legado sendo exposto, falado e entendido com essa leitura. Não percebia que as pessoas enxergavam desse jeito, que era evidente eu ser essa mulher de fé, batalhadora, que gosta de justiça”, disse ela ao site Splash UOL.

Então, ainda comentou sobre o talento de Sheron Menezzes na novela. “Depois de 20 anos de carreira, é a primeira protagonista dela. E é a minha primeira vez fazendo uma abertura de novela em 25 anos. Feliz de a gente estar vivendo essas primeiras vezes das nossas vidas juntas. Feliz de ser ela, dessa troca que a gente teve. Falamos o voo inteiro, parecia que éramos amigas de infância”, contou.