De biquíni mínimo, Carolina Dieckmann ostenta corpo sequinho na web

Carolina Dieckmann atrai os olhares para sua barriga chapada em nova selfie

CARAS Digital Publicado em 22/10/2022, às 12h16

A atriz Carolina Dieckmann elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar nova foto de biquíni. Neste sábado, 22, ela aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado na área externa de sua casa.

A beldade colocou um biquíni preto básico e estilo tomara que caia e completou o visual com uma saída de praia colorida. Ao passar na frente do espelho, ela registrou o seu look e boa forma. Na selfie, ela deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas impecáveis.

Vale lembrar que Carolina Dieckmann está de volta ao Brasil após uma temporada nos Estados Unidos para gravar uma nova novela. Ela está no elenco de Vai na Fé, próxima trama das 19h da Globo.

Inclusive, a atriz já mudou o visual para o início das gravações. Ela se despediudo cabelo comprido e aderiu ao visual na altura dos ombros e em tom de ruivo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann curte evento com Reynaldo Gianecchini

Na noite de sexta-feira, 21, Carolina Dieckmann foi fotografada ao lado do ator Reynaldo Gianecchini em uma noite no teatro no Rio de Janeiro. Os dois já fizeram trabalhos juntos na TV.

Eles fizeram casais nas novelas Laços de Família e Passione.