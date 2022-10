Carolina Dieckmann e Reynaldo Gianecchini se reencontram no RJ

Os atores Carolina Dieckmann e Reynaldo Gianecchini apareceram juntos em peça na capital carioca

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 21h56

Os atores Carolina Dieckmann e Reynaldo Gianecchini se reencontraram durante uma peça no Rio de Janeiro. Os fãs do casal nas telinhas logo se lembraram dos papéis icônicos que eles fizeram juntos.

Na novela de sucesso 'Laços de Família', Carol era Camila e Giane era Edu. Na trama, Edu namorava Helena, personagem de Vera Fischer e mãe de Dieckmann, o que não impediu de os dois se apaixonarem. A novela que passou há 20 anos e foi o primeiro trabalho do ator na telinha. Quem também não se lembra da cena em que Carol raspa os cabelos e chora pelo diagnóstico de câncer?

Os dois contracenaram juntos também em 'Passione', em que ele era Fred, o malvado da trama, e ela a jornalista Diana.

Os dois se encontraram na peça de Cláudia Abreu baseada em um monólogo. A atriz, inclusive ao falar da peça, comentou sobre sua separação de um casamento de 25 anos."É inevitável falar que é uma dor, mas tudo que é feito de maneira amorosa e verdadeira dá certo. É uma espécie de renascimento. A gente pode ter uma vida feliz e, de repente, achar que precisa mudar e isso não invalida toda a vida que teve", contou Abreu.

Confira as fotos de Carolina Dieckmann e Reynaldo Gianecchini:

Carolina Dieckmann e Reynaldo Gianecchini. Foto: Victor Chapetta/Agnews