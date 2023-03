De biquíni fininho, Deborah Secco ostenta corpão sarado em manhã na praia

Deborah Secco deixa seguidores sem fôlego ao exibir barriga negativa e bumbum empinado com biquíni finíssimo

Deborah Secco (43) elevou a temperatura das redes sociais na manhã desta quinta-feira, 23. A atriz aproveitou o sol para renovar o bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro, usando apenas um biquíni finíssimo. Em seu Instagram, ela aproveitou a ocasião para compartilhar alguns registros ousados e exibiu detalhes do corpão sarado.

No stories, Deborah postou uma foto do mar: “Oi, quinta-feira”, legendou. Em seguida, ela surgiu fazendo pose com o bumbum empinado pro alto, enquanto pegava um sol. Fazendo carão, a atriz se filmou de bruços em diversos ângulos com bastante discrição, já que protegeu o rosto com uma viseira e óculos escuros grande para não chamar muito atenção.

A musa do carnaval também compartilhou uma selfie ao lado de uma água de coco e declarou: “Sendo feliz.", legendou o stories. Para finalizar a sequência, a esposa do modelo Hugo Moura (33) filmou o corpão de outro ângulo e deixou escapar uma marquinha de biquíni nos seios, além de destacar a barriga sequinha ao tomar sol na parte da frente do corpo, com direito a um close só das pernas torneadas no final do vídeo.

Durante essa semana, Deborah Secco aproveitou o fim do verão para pegar um sol. Empenhada em relaxar e conquistar o bronze antes do outono, a atriz chamou a atenção dos seguidores ao posar de bruços com o biquíni verde militar finíssimo que estava ‘enterrado’ no glúteo. Para escandalizar, a atriz, que também usou um boné no mesmo tom para manter a discrição na praia, fez um biquinho e mandou beijo para os seguidores, que ficaram babando com o show de beleza.