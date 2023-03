Deborah Secco posa com biquíni ‘atoladinho’ para se despedir do verão

Com biquíni mínimo, Deborah Secco coloca o bumbum empinado para jogo e dá tchau para o verão

Tchau Verão! Deborah Secco (43) decidiu pegar um sol para colocar o bronze em dia uma última vez antes da chegada do outono nesta terça-feira, 21. De bruços na praia, a gata se despediu provando que aproveitou o melhor da estação com um clique ousado, dando uma visão total do bumbum empinado ao posar de bruços.

“Fim do verão, poste uma despedida”, dizia a caixinha temática que a musa usou para compartilhar o registro em seu Instagram. Na foto, Deborah surge com a pele dourada contrastando com o biquíni verde militar finíssimo que está ‘enterrado’ no glúteo. A atriz também apostou em um boné no mesmo tom para proteger o rosto do sol.

Para terminar de escandalizar, a mãe da pequena Maria Flor (7), fruto do relacionamento com o modelo Hugo Moura (33), fez um biquinho e mandou beijo para os seguidores, que ficaram babando com o show de beleza. Recentemente, a família esteve de férias na Bahia e curtiu o verão por lá, mas Deborah não revelou se tirou o registro em questão durante a viagem.

Deborah Secco se despede de verão - Reprodução/Instagram

Deborah Secco exibe corpaço em cliques feitos pelo marido:

Embora não tenha revelado sua localidade, Deborah Secco abriu o álbum de alguns cliques da viagem na Bahia, tirados especialmente pelo maridão, Hugo Moura. De biquíni, a musa fez caras e bocas e exibiu o corpaço sarado, chamando a atenção dos seguidores, enquanto curtia o fim do verão no destino romântico.

"Pelo olhar dele… Hugo Moura, feliz vida", escreveu Deborah ao legendar a publicação, em que aparece aproveitando o fim de tarde com uma roupa de banho finíssima, deixando as curvas estonteantes em evidência e aproveitando para parabenizar o amado. Os seguidores aprovaram o registro e deixaram uma chuva de elogios para o casal apaixonado nos comentários.