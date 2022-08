De biquíni, Mariana Goldfarb ostenta corpo sarado na praia

A modelo Mariana Goldfarb deixou a web babando com fotos na praia com biquíni fininho e simples

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 12h53

Mariana Goldfarb (32) atualizou as suas redes sociais com registros quentes e arrancou elogios dos seguidores. Na praia, a modelo deixou o corpaço à mostra com um biquíni fino.

Para aproveitar o clima quente, a esposa de Cauã Reymond (42) elegeu um modelo cortininha verde musgo bem fininho para deixar a famosa marquinha. "Mood [Humor]", escreveu Mariana na legenda da publicação.

Na primeira imagem, ela aparece descansando na cadeira de praia enquanto se delicia com melancia. Na segunda, a musa exibe os olhos claros na beira de uma escada no barco. Já na terceira, ela deixa o corpo sarado à mostra enquanto saía do mar.

Os admiradores não demoraram para encher os comentários de elogios. "Tá gata demais", "Que mulher", "Perfeita", "Linda demais", dispararam eles.

CAUÃ REYMOND POSA COLADINHO COM A ESPOSA E ENCANTA

O ator Cauã Reymond compartilhou um lindo registro na companhia da esposa nas redes sociais e arrancou elogios dos fãs! O artista surgiu em fotos românticas com a mulher, Mariana Goldfarb. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, o galã posou sorridente, agarradinho com a influenciadora digital.

