Cauã Reymond surge coladinho com Mariana Goldfarb: ''Em casa''

Ator Cauã Reymond posta cliques em clima de romance ao lado da esposa, Mariana Goldfarb, e se derrete pela amada

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 07h19

O ator Cauã Reymond (42) compartilhou um lindo registro na companhia da esposa nas redes sociais e arrancou elogios dos fãs!

Na noite de segunda-feira, 01, o artista surgiu em fotos românticas com a mulher, Mariana Goldfarb (32). Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, o galã posou sorridente, agarradinho com a influenciadora digital.

Em outra imagem, os dois apareceram em um cais, com roupas de banho. Cauã, que recentemente curtiu férias com Mariana e sua herdeira com Grazi Massafera (40), Sofia (10), na Nicarágua, posou sem camisa e exibiu a barriga sarada.

"Em casa", escreveu Cauã na legenda da publicação.

Nos comentários da postagem, os seguidores não pouparam elogios ao casalzão. "Finalmente", disse Mari. "Meu Deus, que coisas lindas", exaltou Ivete Sangalo (50). "O sorriso entrega tudo!!", "Lindezas", "Perfeitos, lindos demais", "Casal inspiração do Brasil", "Casalzão", "Sortuda", destacaram alguns internautas.

Confira a foto de Cauã Reymond com Mariana Goldfarb:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Cauã Reymond chama atenção ao exibir abdômen trincado em treino

Recentemente, Cauã Reymond roubou a cena na web ao posar exibindo seu corpaço. O galã postou um clique sem camisa, mostrando o abdômen trincado enquanto estava todo suado por conta dos exercícios. "Que homem!", "Maravilhoso!", "Isso que é arte!", babaram os admiradores.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!