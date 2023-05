De biquíni, Mariana Goldfarb escandaliza ao exibir corpão sarado: “Maravilhosa”

Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb ostenta boa forma ao posar de biquíni e arranca suspiros dos seguidores

A modelo e apresentadora Mariana Goldfarb (33) mostrou que está radiante ao compartilhar um clique em suas redes sociais nesta quarta-feira, 24. Usando um biquíni diferentão, a musa colocou o corpão super sarado para jogo e ostentou boa forma e simpatia. A ex-esposa de Cauã Reymond (43) deixou os seguidores sem fôlego com a publicação ousada.

Entre os cliques, Mariana deixou o cabelão mega volumoso roubar a cena e apareceu toda sorridente. No primeiro registro, a musa ainda tentou esconder parte do corpo com uma blusa de frio, mas deixou tudo à mostra na sequência ao posar com um biquíni colorido no estilo top e shortinho. A barriga sequinha e as pernas torneadas da nutricionista ficaram totalmente em evidência nas imagens.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

“Oie”, a modelo legendou a publicação, que ganhou o coração dos seguidores. Nos comentários, eles deixaram uma chuva de elogios para a beldade: “Maravilhosa”, exaltaram diversos fãs. “Deusa linda”, escreveram outros. “A mais linda e iluminada do meu Instagram”, um admirador da musa comentou. “Como essa mulher é linda”, disparou mais um.

Mariana Goldfarb posa foto com a ex-enteada, Sofia

Mariana Goldfarb fez questão de demonstrar que continua mantendo uma boa relação com a ex-enteada, Sofia – que é filha do ator Cauã Reymond com a atriz Grazi Massafera (40). Na última terça-feira, 23, a pequena completou 11 aninhos e ganhou uma linda declaração da ex-madrasta pelas redes sociais.

Em seu perfil, a morena, que anunciou recentemente a sua separação com Cauã, mostrou uma foto com Sofia e deixou um recado carinhoso. “Seu dia de nascimento se tornou também um dos meus dias favoritos. Te amo! Feliz aniversário”, ela escreveu para Sofia na legenda, mostrando que a relação com Cauã terminou, mas o laço com a ex-enteada continua.