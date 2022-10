De biquíni, mãe de Luísa Sonza, Eliane Gerloff, revela corpaço aos 51 anos: "Uma sereia!"

Aos 51 anos, Eliane Gerloff, que é mãe de Luisa Sonza, roubou a cena e provou mais uma vez que está com tudo em cima

Nesta segunda-feira, 17, a influenciadora Eliane Gerloff (51), que é mãe de Luisa Sonza (24), surpreendeu os seguidores mais uma vez ao posar de biquíni em um clique poderoso, no Rio de Janeiro.

A mãe de Luísa Sonza, encantou os fãs ao exibir sua boa forma em novas fotos em sua rede social. A empresária compartilhou uma foto tirada na varanda com a vista para o mar e chamou a atenção com suas curvas impecáveis.

Emanando energia positiva, a empresária apostou em uma saída de praia em tom de verde claro, combinando com um biquíni da mesma paleta. "Começando a semana com essa vista maravilhosa e nesse lugar incrível, só me permite ser grata pela vida", escreveu na legenda legenda do post.

Nos comentários, os internautas elogiaram a beleza da loira. "Uma linda mulher!", disse uma seguidora. "Uma sereia", comentou outra. "Lindíssima", afirmou uma internauta. "Que arraso", falou uma fã.

Recentemente, a mãe da cantora passou por uma série de procedimentos estéticos, focando na reposição do colágeno, e no rejuvenescimento da pele.

