Aos 51 anos, Eliane Gerloff, mãe de Luisa Sonza, faz tratamento para rejuvenescimento

A mãe da cantora Luisa Sonza passou por uma série de sessões de tratamentos estéticos

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 15h23

Eliane Gerloff, mãe de Luisa Sonza (23), entrou para o mundo dos tratamentos estéticos para alavancar a autoestima.

Aos 51 anos, ela optou por uma série de procedimentos full face, focando na reposição do colágeno, que também ajuda na flacidez de pele.

O tratamento foi dividido em cinco etapas, começando com Fios de PDO lisos e espiculados para estimular colágeno nas regiões desejadas, além também de uma combinação com skimbooster para melhorar qualidade da pele.

Em seguida, a mãe da cantora realizou um preenchimento labial e aplicou bioestimulador de colágeno na face e toxina botulínica para melhorar assimetria do sorriso.

Após 5 meses, Eliane voltou à clínica JK Estética Avançada, para aplicação de Toxina botulínica no terço superior e Sculptra no rosto e pescoço. Com mais 2 meses de pausa nas aplicações, ela fez novamente os fios lisos para estimular colágeno na região da face e pescoço e, por fim, após 4 meses concluiu o tratamento com Sculptra no rosto e pescoço para manter estímulo do colágeno.