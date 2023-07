De biquíni, Luciana Gimenez impressiona ao exibir corpão escultural coberto de lama

Em Israel, a apresentadora Luciana Gimenez chamou a atenção ao cobrir o corpo de lama

A apresentadora Luciana Gimenez está curtindo suas férias em Tel Aviv, Israel, e aproveitou para cuidar da pele espalhando lama do Mar Morto em seu corpo, já que alguns especialistas acreditam ela esfolia e limpa profundamente.

Na noite desta terça-feira, 4, a artista compartilhou em seu perfil oficial no Instagram algumas fotos em que aparece usando um biquíni fio-dental verde, exibindo suas curvas impecáveis em meio ao lindo cenário, e falou sobre a experiência de conhecer o Mar Morto e de espalhar lama pelo corpo.

"Foi mágico! Que experiência sem igual! A gente ouve falar, mas viver a experiência do Mar Morto, que na verdade é um lago, é única. Primeiro que ele foi formado pela separação das placas tectônicas, ou seja, uma obra exuberante da natureza. Depois, porque senti uma energia muito boa estando ali, flutuar naquelas águas é diferente de qualquer outra", começou ela.

Em seguida, Gimenez falou sobre a lama e ressaltou que vale muito a pena experimentar. "Sem contar que vivi a experiência da lama e suas propriedades de regeneração. Sei que a gente fica ridícula passando lama pelo corpo e parecendo sei lá o que, mas vale muito a pena. Minha pele saiu parecendo uma seda. Não à toa, era um lugar muito frequentado por Cleópatra, que adorava as propriedades medicinais desse lugar. Super recomendo!", completou ela.

A publicação recebeu diversos elogios dos internautas. "Arrasou", disse uma seguidora. "É bela até com lama", brincou outra. "Linda", afirmou uma fã. "Linda como sempre. Radiando juventude", falou mais uma.

Confira as fotos:

Desabafo sobre o corpo

Na manhã da última sexta-feira, 30, a apresentadora Luciana Gimenez roubou a cena e usou as redes sociais para fazer um longo desabafo sobre os comentários que recebe sobre seu corpo. Com fotos ousadas publicadas em seu perfil no Instagram, em que aparece só de calcinha e fazendo topless na cama, cobrindo os mamilos com adesivos de estrelas, a artista rebateu as críticas pela aparência.

"Porque meu corpo te incomoda? É incrível, em pleno 2023, basta eu por uma roupa com mais pele ou até mesmo um biquíni para aparecer uma enxurrada de críticas. Isso porque as pessoas se intitulam esclarecidas e empáticas… Agora vamos às perguntas: eu estou expondo o corpo de alguém que não o meu? Eu estou obrigando alguém a ver ou me seguir? Eu estou fazendo mal a alguém?", iniciou.

"Todas as repostas são não. Vejo muito o questionamento: mas você tem idade para usar uma roupa dessa? Então eu agora te respondo: e você, tem idade ou direito para querer ditar o que é certo para o outro? A sua vida é perfeita e só com acertos? Já não está na hora de aprender a cuidar da sua própria vida ao invés de querer dizer o que o outro deve fazer? Quando a gente aponta um dedo para o outro, quatro dedos apontam para nós", acrescentou ela em outro trecho.