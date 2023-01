De biquíni, Lívia Andrade arrasa nas poses no Caribe

De férias da TV, Lívia Andrade abre álbum de fotos com biquíni neon ao renovar o bronzeado no Caribe

A apresentadora Lívia Andrade (39) agitou as redes sociais nesta semana ao colocar o seu corpo sarado para jogo. A estrela aproveitou o período de férias do programa Domingão com Huck, da Globo, para ir ao Caribe.

No Instagram, ela abriu um álbum de fotos de seu passeio em uma praia paradisíaca e deixou à mostra suas curvas impecáveis e a barriga sarada. Nas fotos, a loira usou apenas um biquíni amarelo neon, que destacou o seu bronzeado perfeito.

“Um pedacinho do paraíso”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs encheram Lívia de elogios. “Perfeita essa sereia”, comentou um seguidor. “Maravilhosa”, afirmou outro. “Linda demais”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Amizade de Déa Lúcia e Lívia Andrade

Parceiras do programa Domingão com Huck, Déa Lúcia e Lívia Andrade trocaram declarações carinhosas nas redes sociais. Déa fez um post especial para falar sobre a parceria delas no trabalho e afastou qualquer rumor de intriga entre elas.

“Amiga querida, saudades. Vamos tomar nosso vinho quando? Mil beijocas”, escreveu Lúcia com vários emojis de coração. “Eu amo... Você foi um presente na minha vida! Obrigada, minha amiga querida, você já mora no meu coração, já estou morrendo de saudade, você é pura alegria! Estou te esperando, pode ser amanhã, vou mandar buscar você aí”, respondeu Lívia Andrade.