Déa Lúcia faz declaração para Lívia Andrade e quebra climão entre as duas

Déa Lúcia publicou foto com Lívia Andrade em seu Instagram junto de legenda carinhosa

Após protagonizarem um climão no Domingão do Huck, Lívia Andrade e Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, parecem estar em paz. Isso porque na última terça-feira, 3, Déa se declarou para a amiga.

Em seu perfil do Instagram, a comediante publicou uma foto das duas bem juntinhas fazendo biquinho para a câmera, afastando os rumores de que elas têm alguma intriga.

“Amiga querida, saudades. Vamos tomar nosso vinho quando? Mil beijocas”, escreveu Lúcia com vários emojis de coração.

“Eu amo... Você foi um presente na minha vida! Obrigada, minha amiga querida, você já mora no meu coração, já estou morrendo de saudade, você é pura alegria! Estou te esperando, pode ser amanhã, vou mandar buscar você aí”, respondeu Lívia Andrade.

Na participação no programa do Luciano Huck, Lívia quis fazer uma gracinha ao comentar a estampa da roupa de dona Déa. "Eu não sei quem pintou a zebra, mas eu quero o resto da tinta. Foi profundo isso, foi demais. Inclusive, a Dona Déa poderia responder isso, já que ela veio de zebra no primeiro dia do ano. Cadê o resto da tinta?", disse.

"Olha, ela tem uma inveja de mim… Prata já deu! O negócio é vir de zebra, no preto e branco. Estou linda, gorda, empoderada, trabalhando e não espero dinheiro de homem nenhum", rebateu a mãe do humorista falecido.

Confira foto de Déa Lúcia e Lívia Andrade: