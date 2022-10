De biquíni, Jeniffer Nascimento aproveita passeio com o marido na praia

Jeniffer Nascimento aproveita folga das gravações para renovar o bronzeado na praia e exibe sua boa forma

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 17h10

A atriz Jeniffer Nascimento aproveitou um momento de folga das gravações da novela Cara e Coragem, da Globo, na qual interpreta a Jéssica, para renovar o bronzeado ao ar livre. Nesta quinta-feira, 6, ela foi fotografada em uma praia no Rio de Janeiro na companhia do seu marido, o ator Jean Amorim, e também do seu cachorrinho.

Nas fotos, a estrela ostentou a sua beleza ao surgir apenas de biquíni colorido e shorts jeans branco. Para completar o visual, ela usou óculos escuros.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Jeniffer Nascimento celebra a parceria com Kiko Mascarenhas em cena

Na novela Cara e Coragem, Jeniffer Nascimento forma uma dupla genial e divertida com o ator Kiko Mascarenhas. Intérpretes de Jéssica e Duarte, os dois arrancam risadas do público e também celebram a amizade.

"Nossa química é ótima. Fomos nos conhecer no primeiro exercício on-line que tivemos da novela. O entrosamento e as gargalhadas foram imediatos. As situações pelas quais os personagens passam são muito divertidas", disse ela ao Gshow.