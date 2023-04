De biquíni fio-dental, Mulher Melão esbanja sensualidade em dia na praia

Mulher Melão exibe seu corpo sarado ao ser flagrada de biquíni vermelho fio-dental em manhã na praia no Rio de Janeiro

A funkeira Renata Frisson, que é conhecida como a Mulher Melão, esbanjou sensualidade ao ser flagrada em uma manhã de sol em uma praia do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 21, ela aproveitou o feriado para renovar o bronzeado ao ar livre e foi flagrada usando um look ousado.

A estrela foi fotografada só de biquíni vermelho estilo fio-dental e deixou à mostra seu corpo sarado e as curvas impecáveis.

Vale lembrar que Mulher Melão faz parte de uma plataforma de conteúdo adulto que é famosa hoje em dia. Ela faz conteúdos que podem ser adquiridos pelos fãs por valores entre 50 dólares e 2 mil dólares.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Mulher Abacaxi fala sobre o fim do casamento durante o carnaval

Após o desfile da escola de samba, a Mulher Abacaxi apareceu nas redes sociais para desabafar sobre o motivo de ter desfilado sem uma parte da fantasia e ainda contou sobre o fim do casamento. "Oi, gente. Estou um pouco sumida. Estou um pouquinho chateada também depois que passou o Carnaval. Vocês sabem que eu esqueci parte da minha fantasia em casa. E eu tinha duas opções: não saia ou saia sem a parte da minha fantasia que tapava o bico dos meus seios. Sai. Não deixei meu marido saber antes porque ele ia tentar não deixar eu desfilar.Fui e tampei. Meus amigos falaram para não deixar ele saber, continuar com roupão e só tira na Avenida. Ele vai ta ali já. Tirei e não olhei para ele mais. Se não ia quebrar o clima. No dia seguinte ele foi embora", disse ela.

Logo depois, ela completou: "Eu não deixo de fazer nada por homem, porque amanhã ou depois, eles metem o pé na nossa bunda. Não vão pensar duas vezes em que são sete anos de casada. Nada disso. Não fiz nada demais. Agora, eu estou indo curtir o carnaval em Curitiba com meu irmão Ivan. A gente tá indo para casa do meu outro irmão lá curtir um pouquinho. Se ele tiver que voltar bem, se não voltar, fazer o que? Vida que segue Então, mulherada não deixe de fazer nada por homem. Não vale a pena. Ah, mas é carnaval. Se deixar de ir no carnaval por causa dele amanhã ele vai estar te impedindo de ir na igreja ou na casa de uma amiga Ele tava ao meu lado. Viu que nada demais aconteceu. Se quiser entender bem. Se não quiser amém. São sete anos de casada, mas vida que segue".