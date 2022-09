De biquíni fio dental, Luísa Sonza rouba a cena ao exibir bumbum em fotos: ''Monumento''

A cantora Luísa Sonza impressionou os seguidores com fotos ostentando o corpaço em biquíni fininho

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 17h20

Luísa Sonza (24) elevou a temperatura ao compartilhar novas fotos de biquíni nesta quinta-feira, 8. A cantora jogou o corpaço para jogo e impressionou os fãs.

Para aproveitar o calor no Rio de Janeiro, a artista apostou em um biquíni lilás fio dental e exibiu o bumbum e as curvas impecáveis. "Ó o biscoito globo", brincou ela na legenda.

Nas imagens, Luísa posou da paisagem paradisíaca da cidade maravilhosa e arrancou elogios dos seguidores.

"Além de talentosa tem a bunda mais bonita do BR", disse Mateus Carrilho; "É uma deusa", declarou uma internauta; "Luísa vc é uma GOSTOSA com letras maiúsculas", comentou outra; "Mulher pelo amor de Deus", disparou um terceiro.

LUÍSA SONZA CONFIRMA A SUA PARTICIPAÇÃO NO POESIA ACÚSTICA 13

A cantora Luísa Sonza (24) foi a última artista confirmada na nova edição da série de rap acústico Poesia Acústica! A nova faixa do projeto, da gravadora Pineapple Storm, foi gravada no Rio e ainda conta com grandes nomes do rap na atualidade, como Xamã, L7NNON, MC Cabelinho, Tz da Coronel, Chris MC, Oruam, N.I.N.A e Chefin.

