Luísa Sonza confirma sua participação no 'Poesia Acústica 13'

Cantora Luísa Sonza é a última confirmada no 'Poesia Acústica 13' ao lado de grandes nomes do rap atualmente, como Xamã e L7nnon

Publicado em 26/08/2022

A cantora Luísa Sonza (24) foi a última artista confirmada na nova edição da série de rap acústico Poesia Acústica!

A nova faixa do projeto, da gravadora Pineapple Storm, foi gravada no Rio e ainda conta com grandes nomes do rap na atualidade, como Xamã, L7NNON, MC Cabelinho, Tz da Coronel, Chris MC, Oruam, N.I.N.A e Chefin.

Em seu feed no Instagram, Luísa compartilhou registros em que aparece ao lado dos cantores em sua primeira participação no Poesia Acústica.

Em outro registro, publicado por Xamã, com quem tem parceria na canção Câncer, que faz parte do álbum Zodíaco do rapper, a loira apareceu fazendo caras e bocas ao lado do amigo. "Malvado favorito", disse Sonza nos comentários.

Luísa Sonza grava 'Poesia Acústica 13':

Luísa Sonza rebate críticas após reclamar da vida de artista

Uma declaração de Luísa Sonza deu o que falar na web. Isso porque, em seu perfil no Twitter, Luísa falou sobre a vida de artista, e o comentário não foi bem recebido entre os internautas.

Tudo começou quando Marina Sena publicou um desabafo no Twitter: “Uma hora seu nome tá nós tts [Trending Topics] porque amaram seu show e outra hora porque odiaram sua voz em alguma coisa. É isso né gente uma droga e uma salada pra equilibrar”. “Ser artista pop é uma desgraça, sinceramente”, respondeu Sonza, que foi criticada pelos internautas. “Já tentou acordar 5 da manhã, pegar dois ônibus e um metrô, trabalhar o dia todo de pé e ganhar 1200 reais?”, escreveu um.

