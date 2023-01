De biquíni fio-dental, Lívia Andrade exibe o bumbum e diz que fez procedimento estético

Lívia Andrade revela que fez procedimento estético para cuidar do bumbum antes do verão

A apresentadora Lívia Andrade (39) revelou que é adepta dos procedimentos estéticos para cuidar das curvas impecáveis do seu corpo sarado. Nesta quarta-feira, 18, ela apareceu de costas ao usar apenas um biquíni fio-dental na praia e ostentou seu bumbum poderoso.

Então, a estrela aproveitou o clique para contar que já fez procedimentos para destacar o contorno e o volume dos glúteos.

"É possível manter o contorno, formato, volume e textura!!! Eu tinha pouco tempo e queria ter de volta o bumbum do jeitinho que ele era antes. Eu fiz um tratamento pesado com medicamentos fortes por um longo tempo e os efeitos colaterais mudaram meu corpo. A casa caiu!!! Kkkkk", disse ela.

E completou: "O @alessandroalarcao me provou que é possível, com a união de tecnologias e novos procedimentos sem intervenções cirurgica e sem mudar a forma natural do meu corpo. Meu projeto verão aos 45 do segundo tempo deu super certo! Obrigada time".

Amizade de Déa Lúcia e Lívia Andrade

Parceiras do programa Domingão com Huck, Déa Lúcia e Lívia Andrade trocaram declarações carinhosas nas redes sociais. Déa fez um post especial para falar sobre a parceria delas no trabalho e afastou qualquer rumor de intriga entre elas.

“Amiga querida, saudades. Vamos tomar nosso vinho quando? Mil beijocas”, escreveu Lúcia com vários emojis de coração. “Eu amo... Você foi um presente na minha vida! Obrigada, minha amiga querida, você já mora no meu coração, já estou morrendo de saudade, você é pura alegria! Estou te esperando, pode ser amanhã, vou mandar buscar você aí”, respondeu Lívia Andrade.