De biquíni fio-dental, Juliette impressiona ao ostentar curvas perfeitas à beira da piscina

A ex-BBB Juliette ganhou elogios dos seguidores ao ostentar seu corpão sarado ao renovar o bronzeado

Nesta quarta-feira, 5, Juliette (33) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo toda sua beleza e boa forma.

A vencedora do Big Brother Brasil 21 aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado à beira da piscina, e exibiu suas curvas e sua barriga sarada ao surgir usando um biquíni fio-dental preto.

Os cliques de Juliette chamaram a atenção dos internautas, que encheram a publicação de curtidas e elogios. "Minha amiga é muito gata", disse a cantora Pocah. "E esse corpo mulher? Benza Deus", escreveu uma seguidora. "Perfeita", comentou outra. "Tá incrível", afirmou uma fã.

Confira os cliques de Juliette de biquíni:

Decoração da mansão luxuosa

A ex-BBB Juliette Freire caprichou na decoração de sua mansão luxuosa. A estrela alugou uma casa para viver depois da fama com a vitória no Big Brother Brasil e renovou a decoração do espaço para ficar com a sua cara. Nas redes sociais, a equipe de arquitetura da ex-sister exibiu fotos e vídeos do resultado da transformação no ambiente.

Nas imagens, Juliette conta que quis que a decoração da casa transmitisse paz, tranquilidade e frescor em todos os ambientes. Além disso, a decoração tem um significado para ela, com direito a detalhes de obras de arte de artistas pernambucanos e muitas plantas, que passam a mensagem de paz e conforto para ela.

