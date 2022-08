De biquíni fio-dental, Bárbara Coelho, do Esporte Espetacular, exibe corpo sarado na praia

Bárbara Coelho aproveita dia de sol no Rio de Janeiro para dar um mergulho no mar logo cedo nesta sexta-feira, 26, e o corpão rouba a cena

A apresentadora Bárbara Coelho (34), que comanda o programa Esporte Espetacular, da Globo, aproveitou a manhã de sol nesta sexta-feira, 26, para dar um mergulho no mar logo cedo. A estrela foi flagrada em uma praia enquanto se refrescava.

Nas fotos, a musa apareceu só de biquíni verde estilo fio-dental e ostentou a sua boa forma. Ela foi fotografada enquanto saia do mar após o seu mergulho.

Vale lembrar que a jornalista é apresentadora do Globo Esporte desde 2018. Ela é casada com o empresário Felipe Russo, com quem se casou em 2019.

Bárbara Coelho conta sobre sua relação com o esporte

Recentemente, Bárbara Coelho fez um post nas redes sociais para contar sobre a sua relação com o esporte.

"Quando me perguntam como surgiu a minha paixão pelo esporte, eu sempre lembro da minha relação familiar. Pratico esporte desde nova. Vou a estádio/ginásio desde muito nova. Mas essa relação só fortaleceu porque o esporte me ensina muita coisa. Aprendi a reagir aos problemas, dificuldades e me envolver com o processos por causa das lições que ele me trouxe", disse ela.

E completou: "A cada jogo que acompanho ou competição que participo, isso fica mais evidente. Na vida, como no jogo, você tem que ter inteligência emocional, trabalho duro e muito amor ao que se faz. Terceirizar a frustração da derrota não te tira no lugar, assim como a soberba da vitória. Em algum momento você vai estar em um dos lados. E a possibilidade de aprender com OS DOIS é só sua".

