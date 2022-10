De biquíni, Fátima Bernardes surge no mar e agradece carinho: ''Minha gratidão''

Apresentadora Fátima Bernardes curte banho no mar e agradece mensagens carinhosas do público antes da estreia no 'The Voice Brasil'

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 10h27

A apresentadora Fátima Bernardes (60) encheu seu feed de amor ao fazer um agradecimento especial aos fãs pelo carinho que recebe nas redes sociais!

Na manhã desta quinta-feira, 06, em seu feed no Instagram, a jornalista compartilhou um vídeo em que aparece curtindo banho de mar e aproveitou para comentar sobre as mensagens positivas enviadas pelo público após divulgação das primeiras fotos oficiais da famosa no estúdio do The Voice Brasil.

A artista, que comandava o programa Encontro, surgiu de biquíni colorido dentro d'água, aproveitando o momento relax na praia, e mandando beijos para a câmera enquanto era filmada.

"Só queria mesmo agradecer pelo carinho de sempre. Bastaram duas fotos da nova temporada do @thevoicebrasil pra vocês me inundarem de amor e boas expectativas. Minha gratidão, sempre", declarou Fátima na legenda, com a música Gratidão, do cantor Xande de Pilares como trilha sonora.

A nova temporada do The Voice Brasil, que será comandado pela apresentadora, está prevista para o mês de novembro.

Confira o vídeo de Fátima Bernardes no mar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes celebra reeleição de Túlio Gadêlha

Recentemente, Fátima Bernardes parabenizar o namorado, Túlio Gadêlha (34), após as eleições gerais. Depois do resultado do primeiro turno, a jornalista fez questão de deixar um recado carinhoso para o amado após reeleição. Ela compartilhou foto ao lado do advogado, que foi reeleito deputado federal do Pernambuco com 2,69% dos votos válidos. "Parabéns, amor. Mais quatro anos confiados a você pra seguir trabalhando pelos que mais precisam. E assim será", disse Fátima ao legendar o post.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!